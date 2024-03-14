موسكو تفرض عقوبات على 227 أميركياً عشية الانتخابات الروسية

أعلنت روسيا الخميس أنّها ستفرض عقوبات على 227 مواطناً أميركياً متهمين بالترويج لـ"رهاب روسيا" (russophobie)، عشية اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أنّ تشهد إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً حتى العام 2030.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّ "الدخول إلى روسيا ممنوع أمام 227 أميركياً منخرطين في وضع وتنفيذ وتبرير السياسة المعادية للروس التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية".

وأضاف المصدر ذاته أنّ المعنيّين بهذا القرار هم أيضاً "أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في أعمال مناهضة لروسيا".

وبحسب البيان، فإنّ هذه الشخصيات "من عالم الأعمال والإعلام والأكاديميين" بالإضافة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، متهمون بـ"هجمات معادية" و"نشر (أخبار) ملفقة وافتراءات بشأن السياسة الخارجية والداخلية لروسيا".

ويُمنع حالياً أكثر من ألفي أميركي من دخول الأراضي الروسية، وفقاً لقائمة محدّثة.

وتأتي دفعة العقوبات الجديدة عشية الانتخابات الرئاسية الروسية التي تجري من الجمعة إلى الأحد، والتي من المتوقع أن تشهد فوز الرئيس فلاديمير بوتين.

وحذّر الكرملين من أيّ "تدخّل" غربي، مؤكداً أنّ السلطات ستنظّم نوع الانتخابات الذي "يريده" الشعب الروسي.