فقدان الصاروخ العملاق "ستارشيب" في رحلته التجريبية الثالثة

أكدت شركة "سبايس إكس" فقدان صاروخ "#ستارشيب" خلال محاولة العودة إلى الغلاف الجوي، بعد إطلاقه من منصة تابعة للشركة في جنوب شرقي تكساس، اليوم الخميس.



وفي وقت سابق، انطلق "ستارشيب"، أقوى صاروخ في العالم، في رحلته التجريبية الثالثة، في مهمة ترتدي أهمية حيوية لخطط وكالة الفضاء الأميركية لإرسال روادها على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد، ولآمال إيلون ماسك في إقامة مستعمرات بشرية على المريخ.

وحصل الانطلاق من قاعدة تابعة للشركة في جنوب شرق تكساس قرابة الساعة 8.25 صباحاً بالتوقيت المحلي (13.25 ت غ)، ونُقل عبر بث حي على الإنترنت شاهده حوالى مليوني شخص.

لكن الرحلة التجريبية الثالثة لـ"ستارشيب" التى انطلقت من ميناء سبيس إكس فى تكساس اليوم الخميس، فشلت حيث تحطم خلال رحلة العودة فى الغلاف الجوى للأرض بعد انطلاقه إلى الفضاء، وفق ما أظهرته الصورة الحية للرحلة.

وكانت شركة "سبايس اكس" قد أعلنت الخميس في بث مباشر عبر الإنترنت "فقدان" صاروخها العملاق "ستارشيب" خلال محاولة إعادته إلى غلاف الأرض الجوي أثناء رحلته التجريبية الثالثة.

وقال معلّق أثناء البث المباشر الذي يتابعه أكثر من 3.5 ملايين شخص إن المركبة "فُقدت"، مشيراً إلى أنها "لن تهبط على البحر اليوم"، بعدما كانت الخطة الأساسية تلحظ إنهاء "ستارشيب" رحلتها في مياه المحيط الهندي.