بوتين: الأسلحة النووية الروسية "أكثر تقدّما" من الأميركية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بترسانة موسكو النووية وحذّر من أنه مستعد لنشرها إذا تعرّضت السيادة الروسية للتهديد.

وسوّق الكرملين لإمكانياته النووية على مدى الحرب المستمر منذ عامين لأوكرانيا وحذّر البلدان الغربية الشهر الماضي من وجود خطر "حقيقي" بوقوع كارثة نووية في حال أي تصعيد للنزاع.

وتأتي تصريحات بوتين الترهيبية قبل أيام فقط من حلول موعد الانتخابات في روسيا التي ستمنحه ست سنوات إضافية في السلطة وبينما يسجّل جيشه مكاسب في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة تطرّقت إلى مجموعة واسعة من المواضيع مع وسائل إعلام محلية "ثالوثنا، الثالوث النووي، أحدث من أي ثالوث آخر. نحن والأميركيون فقط لدينا مثل هذا الثالوث. وقد أحرزنا تقدما أكبر بكثير هنا".

يشير مصطلح "ثالوث" إلى ترسانة الأسلحة الروسية التي يتم إطلاقها من البر والبحر والجو.

- ضربة على منشآت نفطية روسية

وأضاف في مقابلة تم بثها الأربعاء "نحن على استعداد لاستخدام أسلحة، بما في ذلك أي أسلحة -- بما فيها تلك التي ذكرتها -- إذا كانت المسألة وجودية بالنسبة للدولة الروسية أو تضر بسيادتنا واستقلالنا".

قلل الرئيس الروسي أيضا من أهمية التصريحات الصادرة مؤخرا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رفض الشهر الماضي استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا، في تحوّل كبير في الخطاب الرسمي لباريس في وقت تواجه كييف صعوبات ميدانية.

وأفاد الرئيس الروسي "الحقيقة هي أن جيوش بلدان غربية متواجدة في أوكرانيا منذ مدة طويلة"، في إشارة إلى من يصفهم الكرملين بالمرتزقة.

وقال "إذا تحدّثنا عن قوات عسكرية رسمية تابعة لدول أجنبية، فأنا متأكد من أن الأمر لن يغير الوضع في ميدان المعركة".

وبينما أكد ماكرون على تصريحاته، نأت عدة دول حليفة لأوكرانيا، بما في ذلك واشنطن، بنفسها عن الفكرة التي شكّلت صدمة لجهات عديدة في أوروبا.

جاءت تصريحات بوتين بعد ساعات على استهداف كييف البنى التحتية الروسية المرتبطة بالطاقة ومناطق حدودية لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن مسيّرات أوكرانية هاجمت ثلاث مصاف نفطية على بعد مئات الكيلومترات عن خط الجبهة في مناطق ريازان ونيجني نوفغورود ولنينغراد.