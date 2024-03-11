الكرملين يمتنع عن تأكيد إقالة قائد الأسطول الروسي

لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين الاثنين نبأ إقالة قائد الأسطول الروسي الذي أوردته وسيلتان إعلاميتان بعد سلسلة انتكاسات روسية أمام أوكرانيا في البحر الأسود، واكتفى بالاشارة إلى أن بعض المراسيم "سرية" ولا يمكن بالتالي التعليق عليها.

ويأتي ذلك غداة إعلان وسيلتي الإعلام الروسية "فونتانكا" و"إزفستيا" إقالة نيكولاي إيفمينوف واستبداله بألكسندر مويسيف الذي كان يتولى حتى الآن قيادة أسطول الشمال.

وفي رده على الصحافيين حول هذه المعلومات، قال ديمتري بيسكوف "هناك مراسيم تُصنف سرية. لا أستطيع التعليق عليها. لم تصدر مراسيم علنية حول هذا الموضوع".

وعادة ما يتم الإعلان عن تعيين قائد جديد للأسطول الروسي بموجب مرسوم رئاسي.

وتشكل الإقالة، في حال تم تأكيدها، تعديلاً كبيراً داخل القيادة العسكرية الروسية.