غوتيريش يحذّر من "العودة إلى الوراء" في مجال حقوق النساء

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة من "العودة إلى الوراء" في ما يتعلق بحقوق النساء سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.

ونبّه غوتيريش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك الى أنّ "خطر العودة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق النساء يخيّم على كل أنحاء العالم، وفي بعض الحالات العودة إلى الوراء في مجال التقدّم المحرز في كل من البلدان النامية كما في البلدان المتقدمة".

وقال غوتيريش خلال جلسة خاصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالوتيرة التي نسير بها، لتغيير الأمور، نحن على بعد 300 سنة من تحقيق المساواة الكاملة للنساء في الحقوق".

وانتقد أفغانستان في ظل حكم طالبان "حيث تم عزل النساء والفتيات عن نظام التعليم الأساسي، وسوق العمل خارج منازلهن، ومعظم الأماكن العامة".

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً بتأثير النزاعات المسلحة والحروب على النساء، مشيراً إلى "شهادات اغتصاب واتجار بالنساء في السودان، وعنف وأعمال تعذيب خلال هجمات حماس في إسرائيل، وتقارير عن عنف جنسي بحق معتقلات فلسطينيات".

كما انتقد "انهيار خدمات الولادة في غزة حيث تمثل النساء والأطفال غالبية عشرات الآلاف من القتلى والجرحى".

وخلص غوتيريش إلى أنه "من الآن حتّى العام 2030، ستعيش أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة في فقر مدقع، أي أكثر بـ 18 مليوناً من الرجال والفتيان".