بسبب نافالنايا.. زيلينسكايا ترفض حضور اجتماع الكونجرس الأميركي

رفضت زوجة الرئيس الأوكراني إيلينا زيلينسكايا حضور اجتماع الكونجرس الأميركي في 7 مارس، والذي من المقرر أن يتحدث فيه جو بايدن.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، لم ترغب زوجة فولوديمير زيلينسكي في الجلوس بجانب يوليا نافالنايا أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

كما رفضت أرملة أليكسي نافالني أيضًا دعوة البيت الأبيض.

وقالت مصادر للصحيفة: “إن الوجود المحتمل لنافالنايا تسبب في انزعاج الأوكرانيين".

وكان من المتوقع أن يكون الكرسي الأول للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بجوار زيلينسكايا ونافالنايا.