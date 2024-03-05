الأمم المتحدة: أطفال غزة الجياع بحاجة إلى تدفق المساعدات

دعت الأمم المتحدة الثلاثاء المجتمع الدولي إلى جعل المساعدات "تتدفق" على غزة وسط تقارير عن موت أطفال جوعا في القطاع الذي يرزح تحت وطأة حرب.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه لصحافيين في جنيف "مع بدء تسجيل وفيات بين الأطفال ... جراء الجوع، نحن امام إنذار لم نواجه مثيلا له من قبل".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوفاة 15 طفلا بسبب الجوع في مستشفى واحد، فيما قالت الأمم المتحدة إن المجاعة "شبه حتمية" في القطاع الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن مشاهد "قاتمة" لأطفال يتضورون جوعا بعدما زارت مستشفيين في شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي مع مساعدات للمرة الأولى منذ أكتوبر.

وقال أطباء في مستشفى كمان عدوان، الوحيد الذي يضم قسما للأطفال في شمال قطاع غزة، لفريق المنظمة إن "عشرة أطفال على الأقل توفوا بسبب الجوع"، حسبما أوضح رئيس البعثة أحمد ضاهر في مؤتمر صحافي في جنيف من القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت لاحق أن عدد وفيات الأطفال في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 15، فيما حالة ستة أطفال آخرين يعانون من سوء التغذية بالغة الخطورة.

وتساءل لايركه "إن لم نضع حدا لما يجري الآن فمتى نفعل؟ ومتى تحين لحظة اتخاذ إجراءات عاجلة ونجعل المساعدات تتدفق على غزة التي هي بحاجة إليها". وأضاف "هذا ما نريده أن يحدث".