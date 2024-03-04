المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، عددا من المناطق في جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من المناطق الجنوبية.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم رشقات رشاشة غزيرة باتجاه بلدة "الوزاني" وبساتينها في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على منطقة "خلة وردة" المتاخمة لبلدة "عيتا الشعب"، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم أطراف بلدات "الناقورة" و"الظهيرة" و"مروحين" في جنوب لبنان. كما قصفت بالقذائف الفوسفورية منطقة "بئر المصلبيات" عند مدخل بلدة "حولا" الشمالي في جنوب لبنان.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى "الناقورة" و"شمع" و"مجدل زون" و"طيرحرفا" في جنوب لبنان. كما حلّق فوق القرى الحدودية الجنوبية واخترق جدار الصوت .

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، على دفعتين، عددا من المنازل في بلدة "عيتا الشعب"، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل، خاصة شبكتي الكهرباء والمياه.