إسرائيل تنفذ أكبر عملية دهم لرام الله منذ سنوات

قالت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما في مخيم للاجئين خلال أكبر عملية دهم للمدينة منذ سنوات.

وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وهي مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بعشرات الآليات العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قتلت الشاب مصطفى أبو شلبك بالرصاص خلال دهم مخيم الأمعري للاجئين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مواجهات اندلعت بعدما اجتاحت قوات الاحتلال المخيم و"أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان" مما أدى إلى إصابة أبو شلبك في الرقبة والصدر.

وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية قطعت أيضا طريقا رئيسا في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خلال دهم هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أيضا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية وفجرت منزل شاب اتهمته إسرائيل من قبل بشن هجوم أسفر عن مقتل امرأة بريطانية إسرائيلية وابنتيها في أبريل بالضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية الشاب ويدعى معاذ المصري في نابلس في مايو الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 55 فلسطينيا على الأقل في دهم بأرجاء الضفة الغربية الليلة الماضية.