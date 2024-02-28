روسيا تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية ردا على انضمام السويد لحلف الأطلسي

قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.

وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.

وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الحرب الروسية لأوكرانيا في عام 2022 التي أدت إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليا... وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".

وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.