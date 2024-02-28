جنازة أليكسي نافالني ستقام الجمعة في موسكو

تقام الجمعة في كنيسة بجنوب موسكو جنازة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي توفي خلف قضبان السجن في وقت سابق من فبراير، وفق ما أكد مقرّبون منه الأربعاء.

وكتب فريق نافالني عبر منصات التواصل الاجتماعي "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة... في مارينو في الأول من مارس عند الساعة 14.00 (11.00 ت غ)"، داعيا الراغبين في المشاركة الى الحضور "بشكل مسبق".

وأوضح أن المعارض الراحل سيوارى الثرى في مقبرة بوريسوف القريبة من الكنيسة.

وأكد مقرّبون من نافالني أن إيجاد كنيسة لإقامة مراسم الجنازة لم يكن سهلا. وقال حليفه المقيم في المنفى إيفان جدانوف "بدأنا البحث عن كنيسة وقاعة للأول من مارس. في كل مكان رفضوا إعطاءنا أي شيء. في بعض الأماكن قيل لنا إن ذلك أمر محظور".

وأضاف "لا نكترث للرسالة. يجب أن يتمّ دفن أليكسي... من أجل الحصول على فرصة للوداع، من الأفضل الحضور بشكل مسبق" لموعد المراسم.

وسلمت جثته إلى والدته ليودميلا نافالنايا السبت، بعد أكثر من أسبوع من وفاته في سجن في القطب الشمالي.