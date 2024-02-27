كوريا الجنوبية تلجأ الى الممرضين في مواجهة إضراب الأطباء المتدربين

منحت حكومة كوريا الجنوبية الثلاثاء الممرضين مسؤوليات جديدة مرفقة بحماية قانونية، في سياق احتجاجات الأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي تعبيرا عن معارضتهم مشروعاً يزيد من عدد طلاب الطب.

وأعلن نائب وزير الصحة بارك مين-سو الثلاثاء أنه سيتم السماح للممرضين والممرضات في كوريا الجنوبية الآن بالقيام ببعض الإجراءات الطبية التي كانت تقتصر على الأطباء في السابق وسيستفيدون من الحماية القانونية في حالة حصول إجراءات قانونية تتعلق بمهاراتهم الجديدة.

في كوريا الجنوبية، شهد نشاط المستشفيات منذ أسبوع اضطرابا بسبب حركة احتجاج الأطباء المتدربين الذين يعارضون إصلاحا حكوميا يهدف الى زيادة عدد الطلبة المقبولين في كليات الطب.

في غضون أسبوع، استقال أكثر من عشرة آلاف طبيب متدرب أي 80,5% من الأطباء المتدربين رغم ان الحكومة التي اعتبرت تحركهم غير قانوني، أمرتهم بالعودة إلى المستشفيات.

هذا التحرك الجماعي أدى الى الغاء أو تأجيل عمليات. ورفعت البلاد الجمعة حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.

وأوضح بارك أن "هذا البرنامج التجريبي سيوفر حماية قانونية للممرضات لسد الفراغ الطبي الناجم عن انسحاب الأطباء المتدربين من المستشفيات".

أعلنت الحكومة أن من واجبها ان تحمي الممرضين من "منطقة رمادية" متعلقة بالعلاجات الطبية التي يمكن أن يقوم بها أي من أفراد الطاقم الطبي، فيما يتحمل الممرضون "عبء العمل" بسبب موجة استقالات الأطباء المتدربين.

سيتعين على إدارة كل مستشفى العمل مع الممرضين لاتخاذ قرار حول المهام التي يمكن أن يقوموا بها.

وقال ممرضون لوكالة فرانس برس إن هذه التغييرات لا تقدم حماية كافية في حال كانت حياة مريض ما عرضة للخطر.