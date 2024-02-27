مصر تحذّر من "العواقب الكارثية" لهجوم إسرائيلي على رفح

حذرت مصر الثلاثاء بأن هجوما إسرائيليا على رفح ستكون له "عواقب كارثية" فيما اتهم وزراء خارجية دول عربية بعض البلدان بالتغاضي عن معاناة سكان قطاع غزة، في مداخلات خلال اجتماعات الدورة الـ55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "أزمة غزة الأخيرة أصبحت كاشفة لمعضلة ازدواجية المعايير في التعاطي مع الازمات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".

وندد بـ"حالة الاستقطاب الحالي التي يعاني منها النظام الدولي وآلياته وضمنها هذا المجلس".

ورأى إن أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 يمتنعون عن اتخاذ المواقف الحازمة التي أبدوها في نزاعات أخرى.

وقال "يبدو أن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمامهم وان حياة الأطفال الذين قتلوا بعشرات الآلاف لا تحرك مشاعرهم المرهفة، وهم اقل قيمة من غيرهم".

ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري في مدينة رفح"، الملاذ الأخير لحوالى 1.5 مليون فلسطيني هربوا من المعارك والدمار.

وحذّر من "أي عمل عسكري في هذه الظروف، لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة".

كذلك ندد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا بـ"الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين العزل" والتي تسببت بـ"معاناة إنسانية وأزمة كارثية ودمار شامل" في قطاع غزة.

من جهته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "غزة تعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية حقيقية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غضّ الطرف عنها".

ونددت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لؤلؤة الخاطر بـ"حرب إبادة" في قطاع غزة، لافتة إلى تدهور الوضع أيضا في الضفة الغربية المحتلة.

وفي كلمة عبر دائرة الفيديو، دان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار انتهاكات لحقوق الإنسان "بوحشية" منددا بـ"شلل" الأسرة الدولية.