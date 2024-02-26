الصين تجدد الإنذار الأصفر لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أمس، إصدار الإنذار الأصفر، لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة المتوقع أن تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة اليومية ستكون أدنى في بعض المناطق، حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء المقبل، وذلك أقل بما يراوح بين خمس وسبع درجات مئوية عن المتوسط التاريخي لهذه الفترة من العام. وستشهد بعض المناطق انخفاضاً في درجات الحرارة اليومية الدنيا إلى أكثر من سبع درجات مئوية أقل من المتوسط التاريخي.