صدمة في إسبانيا إثر تدمير حريق ضخم لمبنى سكني في بلنسية

قال رئيس بلدية مدينة بلنسية بشرق إسبانيا اليوم الجمعة إن عدد الذين تأكد مقتلهم في حريق اجتاح مبنى سكنيا في المدينة ارتفع إلى عشرة.

وقالت السلطات في وقت سابق إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم وأن 14 آخرين مفقودون.

ونقلت قناة "آر تي في إي" عن أحد السكان في مجمع سكني مجاور قوله إن " المبنى ظهر وكأنه صنع من الفلين، لقد اندلعت فيه النيران فجأة وسرعان ما لحق به الدمار".

وتسببت السرعة ، التي انتشر بها الحريق من إحدى الشقق إلى سطح المجمع السكنى ، فضلا عن إصابة 15 شخصا وفقدان ما يصل إلى 15 آخرين ، فى شعور الإسبان بالصدمة .

وشب الحريق في البداية أمس الخميس بشقة في الطابق الرابع قبل أن ينتشر بسرعة في المبنى المؤلف من 15 طابقا، والذي تم الانتهاء من تشييده قبل بضع سنوات.

وقال كارلوس وداني وكلاهما /16 عاما/ إنهما "أصيبا بذهول" لدى مشاهدتهما الحريق من متنزه قريب بعد ظهر أمس الخميس وشاهدا الحريق بينما ينتشر للأعلى صوب السطح في غضون دقائق.

ونقلت صحيفة "إل باييس" عن كارلوس قوله: "أومض الحريق على طول الألواح المعدنية للواجهة أو خلفها، لكنه كان يتجه دوما إلى الأعلى". كما أفاد الفتيان الاثنان بسماع سكان يصرخون طلبا للمساعدة من الشرفات.

ولم يبق من المبنى إلا واجهات متفحمة لهيكل خرساني.

وفي وسائل الإعلام الإسبانية، عزا خبراء سرعة انتشار الحريق في بقية المبنى إلى الواجهة المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، وكذلك إلى الرياح القوية.