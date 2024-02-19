الاتحاد الأوروبي يطلق مهمّة لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر

أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً الإثنين مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس"، "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع شركائنا الدوليين".

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الجمعة إنّ التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمّة، التي أُطلق عليها اسم "أسبيدس" التي تعني "درع" باليونانية، وتشغيلها خلال "أسابيع قليلة" بأربع سفن على الأقل.

وأضاف المصدر ذاته أنّ القائد العام للمهمّة سيكون يونانياً، بينما سيكون الضابط الرئيسي المسؤول عن الاشراف على العمليات في البحر، إيطاليا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إطلاق هذه المهمّة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفاً إياها بأنّها "خطوة مهمة باتجاه دفاعٍ أوروبي مشترك".

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيّتها المشاركة بالسفن.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ المهمّة محددة لمدّة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتمّ تنفيذ أيّ هجمات "على الأراضي اليمنية".