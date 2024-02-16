آخر منشور لنافالني على إنستغرام.. رسالة في عيد الحب لزوجته مصحوبة بصورة

قالت زوجة المعارض الروسي ألكسي نافالني إنها لا تعرف ما إذا كان ينبغي عليها تصديق الأخبار المروعة عن وفاته أم لا؟.

وقالت يوليا نافالنايا، في حديثها في مؤتمر ميونيخ الأمني، إن أنباء وفاة زوجها لم ترد حتى الآن إلا من مصادر حكومية. وتقول: "لا يمكننا أن نصدق حقاً بوتين وحكومته".

وأضافت يوليا نافالنايا "أودّ أن يعلم بوتين وجميع موظفيه (...) أنهم سيُعاقبون على ما فعلوه ببلدنا وبعائلتي وبزوجي".

وتابعت أنه إذا كانت أنباء وفاة زوجها صحيحة، فيجب على بوتين وحلفائه أن يتحملوا المسؤولية الشخصية عنها وعن كل ما "يفعلونه بروسيا".

ودعت نافالنايا كل الموجودين في مؤتمر الأمن الأوروبي أن يتحدوا ويساعدوا في معاقبة النظام الروسي..

وكان أليكسي نافالني تمكن من التواصل مع العالم من خلال محاميه، حيث قدم لهم رسائل ينشرها فريقه بعد ذلك عبر الإنترنت.

وكان آخر منشور له على إنستغرام جاء قبل يومين فقط، في 14 فبراير. وكانت تلك رسالة في عيد الحب (يوم فالنتاين) موجهة إلى زوجة نافالني، يوليا، مع صورة للزوجين.

وجاء في المنشور: "بيننا مدن و آلاف الكيلومترات، لكنني أشعر أنك قريبة في كل ثانية، وأحبك أكثر فأكثر."

وعلى صلة، قالت والدة أليكسي نافالني، ليودميلا، إن ابنها كان "بصحة جيدة وسعيدًا" عندما رأته آخر مرة في 12 فبراير، وذلك في منشور على فيس بوك نقلته صحيفة نوفايا غازيتا. وأضافت: "لا أريد أن أسمع أي تعازي".