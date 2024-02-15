هجمات صاروخية روسية واسعة النطاق على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس أن روسيا قصفت أهدافا في جميع أنحاء أوكرانيا في هجوم جديد واسع النطاق.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض نحو نصف الصواريخ البالغ عددها 26 صاروخا والتي تم إطلاقها خلال الليل وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر"، تم إسقاط واحد منها فقط في الوقت المناسب.

كما تم الإعلان عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار في مواقع مدنية في عدة مناطق من البلاد. وقالت السلطات إن امرأة تبلغ من العمر 67 عاما لقيت حتفها في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في مدينة لفيف غربي أوكرانيا. وقالت وزارة الطاقة أيضا إن محطة محولات هناك تعرضت لأضرار بالغة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة بنية تحتية.

وقال عمدة لفيف أندري سادوفي، عبر تليغرام، إنه تم إطلاق نحو 10 صواريخ على المنطقة وحدها.

كما أعلنت منطقة زابوريجيا جنوبي شرق أوكرانيا عن وقوع هجمات أدت إلى إصابة ستة أشخاص. وقالت السلطات إن عدة منازل دمرت أيضا.

كما تضررت ستة مباني سكنية بسبب سقوط حطام الصواريخ في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.

ووقعت انفجارات في مناطق خميلنيتسكي وبولتافا ودنيبروبتروفسك، وأكدت الإدارة العسكرية في خميلنيتسكي وقوع أضرار في الممتلكات المدنية وقالت إن ثلاثة ضحايا سقطوا على الأقل.