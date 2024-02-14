إصابات في غارات جوية إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية ، اليوم الأربعاء ، بسقوط إصابات جراء غارات جوية إسرائيلية عنيفة على عدد من القرى في جنوب لبنان .

ووفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بمنصة "إكس" اليوم ، "استهدفت غارة جوية الصوانة وفرق الإسعاف نقلت إصابات من المكان المستهدف".

وأشارت إلى "غارة جوية على بصليا في إقليم التفاح وغارة ثانية استهدفت منزلاً على أطراف الشهابية".

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق عدشيت - القصيبة، وادى الى تدميره بالكامل، وأحدث دوي الصاروخين دويا تردد صداه في ارجاء منطقة النبطية بقوة حيث تعالت سحب الدخان الكثيف" .

ولفتت إلى وقوع إصابات وتوجهت اطقم الاسعاف الى المنطقة المستهدفة ، مشيرة إلى أن "الطيران المعادي شن غارة مماثلة مستهدفا منطقة بصليا عند اطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".