وسط مخاوف من عملية برية... عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على رفح

يقصف الجيش الإسرائيلي اليوم، منطقة رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، في وقت أمر بنيامين نتنياهو جيشه بإعداد «خطّة لإجلاء» مئات آلاف المدنيّين من هناك قبل هجوم برّي مُحتمل.

وأفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، اليوم، بارتفاع عدد قتلى قصف جوي إسرائيلي على منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة إلى 25 قتيلا.

وكان تلفزيون «الأقصى» ذكر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت ثلاثة منازل في رفح في وقت متأخر من ليل الجمعة مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وفجر اليوم، أفاد شهود بحصول غارات في محيط مدينة رفح التي بات يسكنها الآن نحو 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكّان قطاع غزّة، وهم في غالبيّتهم العظمى أشخاص لجأوا إليها هرباً من العنف شمالاً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمر، جيشه أمس بإعداد «خطّة لإجلاء» المدنيّين من رفح، وسط خشية لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة من هجوم محتمل لإسرائيل على هذه المدينة التي تُشكّل ملاذاً أخيراً للنازحين من الحرب في قطاع غزّة.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنّه «يَستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على (حماس). من الواضح أنّ أيّ نشاط (عسكري) كثيف في رفح يتطلّب أن يُخلي المدنيّون مناطق القتال».