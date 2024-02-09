أوكرانيا تتبنى هجوما بالمسيّرات على مصفاتي نفط في روسيا

تبنت أوكرانيا الجمعة هجوما بالمسيّرات استهدف ليلا مصفاتي نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إسقاط 19 من هذه الطائرات ليل الخميس الجمعة.

وقال مصدر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية الخاصة لوكالة فرانس برس إن "مسيّرات جهاز (الأمن الأوكراني) ضربت مصفاتي نفط في منطقة كراسنودار في الوقت نفسه: ليس فقط مصفاة إيلسكي إنما أيضا مصفاة أفيبسكي".

وأضاف المصدر أن في مصفاة إيلسكي "اندلع حريق كبير وتضررت وحدة المعالجة الأولية التي تبلغ قدرتها الانتاجية 3.6 مليون طن في السنة".

سبق لهذه المصفاة أن استهدفت بطائرات مسيّرة العام الماضي.

وقال المصدر نفسه لفرانس برس إن مصفاة أفيبسكي "تضررت" أيضا لكن "يجري تقييم التداعيات".

وقال المصدر الأوكراني "هاتان المصفاتان هما هدفان مشروعان. ليس فقط لانهما تعملان للدفاع وتزودان القوات الروسية بالوقود انما أيضا ترتديان أهمية بالنسبة للاقتصاد الروسي".

وكان الجيش الروسي أعلن في وقت سابق اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الخميس الجمعة في اتجاه أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود.