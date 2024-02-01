لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"

أكدت لجنة التحقيق الروسية، بعد فحص الشظايا التي تم العثور عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "MIM-104A"، تابع لمجمع باتريوت، في عملية إسقاط الطائرة الروسية التي كان على متنها أسرى أوكرانيون بالإضافة إلى الطاقم.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها على تطبيق تليغرام، "وفقا لنتائج الفحوصات التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي تم العثور عليها من مكان الحادث، وفقا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات "MIM-104A" من نظام "باتريوت" الأميركي، الذي طورته شركتا "رايثيون" و"هيوز" وتم تصنيعه في رايثيون"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت اللجنة أنه تم العثور على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" الأميركي عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 ​​بالقرب من بيلغورود.

وفي 24 يناير الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا، لقوا جميعا حتفهم، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم، بحسب سبوتنيك.