الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.