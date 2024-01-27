فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية غدا

طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد، سعيا لإصدار موقف عربي موحد إزاء التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم السبت عن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، قوله إن "هذا الطلب، الذي تقدمت به فلسطين، أتى بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن، ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية".

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أقرت أمس الجمعة فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل "بهدف منع انتهاكات الإبادة الجماعية، في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا".