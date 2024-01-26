أسف أوروبي وأممي لإعدام رجل باستخدام النيتروجين في ألاباما الأميركية

أعرب الاتحاد الأوروبي ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عن أسفهما إزاء أول إعدام لرجل بغاز النيتروجين في ولاية ألاباما الأميركية.

وقال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف إن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة ولا تردع الجريمة.

تم إعدام كينيث يوجين سميث في ألاباما يوم الخميس بغاز النيتروجين النقي، وهي عملية الإعدام الأولى من نوعها التي وضعت الولايات المتحدة في صدارة الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام.

بدا سميث يرتجف ويتشنج قبل إعلان وفاته في أحد سجون ألاباما بعد أن تنفس الغاز من خلال قناع الوجه للتسبب في حرمانه من الأكسجين.

قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف: لقد كان يتلوى ويعاني بشكل واضح. بدلا من البحث عن أساليب جديدة وغير مجربة لإعدام الأشخاص، دعونا نضع حدا للإعدام. هذه مفارقة تاريخية لا تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين.

وأضافت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كتب إلى السلطات في ألاباما حول هذه القضية، وقال إن مكتبه سيواصل التحدث واستخدام كل أداة في صندوق أدواتنا لمنع الدول الأخرى من القيام بذلك.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طريقة إعدام جديدة في الولايات المتحدة منذ عام 1982، عندما تم إدخال الحقن المميتة وأصبحت فيما بعد الطريقة الأكثر شيوعا.

وقالت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بيان: وفقا لكبار الخبراء، فإن هذه الطريقة تعتبر عقوبة قاسية وغير عادية بشكل خاص . كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأضافت: تم إعدام 24 شخصا في خمس ولايات على الرغم من الانخفاض المطرد والشامل في استخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ عام 2020. ندعو الدول التي تبقي على عقوبة الإعدام إلى تنفيذ وقف اختياري والتحرك نحو الإلغاء، تماشيا مع الاتجاه العالمي.