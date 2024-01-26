الكويت.. اعترافات خطيرة لخلية "داعش" الإرهابية حول استهداف أماكن العبادة

قالت مصادر كويتية مطلعة أن المتهمين الثلاثة الذين يحملون الجنسية التونسية اعترفوا أثناء التحقيقات أنهم بأنهم متعاطفون منذ فترة طويلة مع تنظيم "داعش"، وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية في مساجد وحسينيات.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر أن المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات أنهم وضعوا خطة لتنفيذ مخططهم الإجرامي خلال الأيام المقبلة، إلا أن القبض عليهم حال دون تنفيذ جرائمهم.

وأضافت المصادر أن المتهمين أكدوا أنهم بعد تجنيدهم، كانوا يتواصلون منذ فترة طويلة مع قيادات تنظيم داعش في الخارج وذلك عبر تطبيق تليجرام حتى لا ينكشف أمرهم، وكانوا يتلوقون التعليمات بصفة يومية من قيادات داعش.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة الكويتية طلبت من وزارة الداخلية البحث والتحري عما إذا كان هناك متهمون آخرون يحملون نفس الفكر، وجرى تفتيش هواتف المتهمين ومساكنهم وتم استدعاء أشخاص على صلة بهم للتحقيق معهم ومعرفة هل هم ضالعون في الجريمة نفسها أم لا ؟ ، وهل كانوا على بهذا المخطط أم لا.

وفي حين لفتت المصادر إلى أن المتهمين الثلاثة محبوسون على ذمة القضية حالياً، كشفت عن 20 شخصاً مشتبه بأن علاقة تربطهم بالخلية الإرهابية وتم وضعهم تحت المراقبة، ولا تزال التحقيقات جارية.