أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى

اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، الثلاثاء، كان بمثابة أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن منذ دخوله المستشفى سرا وكان ذلك بشكل افتراضي من منزله.

ودخل أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير/كانون الثاني بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع (البنتاغون) سببا لدخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.

وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين وفاجأ البيت الأبيض.

وظهر أوستن في بث مباشر بضع دقائق وهو يدلي بملاحظات افتتاحية. وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا فوق طابعة بجانبه.

وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن أوستن لم يتحدث عن حالته الصحية فيما يبدو، وطالب بأنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.

ولا يتوقع أن يشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع كبار الجنرالات الأميركيين بعد الاجتماع وهو الأمر الذي أصبح اعتياديا بعد مثل هذه اللقاءات.