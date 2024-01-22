نجاة 4 بتحطم طائرة روسية في أفغانستان

نجا أربعة أشخاص وما زال اثنان في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة روسية في منطقة جبلية شمال شرق أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة "روسافياتسيا" المعنية بمراقبة الملاحة الجوية الروسية، الأحد.

ويعتقد أن الطائرة من طراز "فالكون 10" كانت تقل ستة أشخاص في رحلة لأغراض طبية من الهند إلى أوزبكستان وروسيا قبل انقطاع الاتصال بها مساء السبت.

وقالت روسافياتسيا نقلا عن السفارة الروسية في أفغانستان، إن "من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة، هناك أربعة على قيد الحياة، وهم مصابون بجروح مختلفة. ويجري العمل على تحديد مصير شخصين آخرين".

من جهتها، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء بأن اثنين من الركاب من الروس، وهما امرأة وزوجها وقد أصيبت المرأة بجروح بالغة.

وأضافت أن الطائرة الخاصة ذات محركين، "من صنع الشركة الفرنسية داسو للطيران في العام 1978. وهي ملك فرد وشركة أثليتك غروب ال ال سي".

وكان المسؤول في قسم الإعلام في ولاية بدخشان، ذبيح الله أميري، أفاد وكالة فرانس برس عن تحطم طائرة في هذه المنطقة المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان.

ووقع الحادث في منطقة جبلية ترتفع قممها أكثر من سبعة آلاف متر ويصعب الوصول إليها.

وتقع منطقة الحادث "على مسافة حوالى ثماني ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز أباد، بحسب المسؤول المحلي.

وأعلن محققون روس فتح تحقيق في سبب الحادث.