أستراليا تشهد موجة حر تزيد خطر حرائق الغابات

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن أجزاءً من أستراليا الغربية شهدت، أمس، موجة حر شديدة، ما يزيد من خطر حرائق الغابات في الولاية الشاسعة. وأصدر مكتب الأرصاد «تحذيراً من موجة حر شديدة» في منطقتي بيلبارا وجاسكوين النائيتين في أكبر ولاية في أستراليا، محذّراً من أن درجات الحرارة هناك قد تصل إلى 40 درجة مئوية في مطلع الأسبوع. وفي بلدة بارابوردو للتعدين في بيلبارا، على بُعد نحو 1500 كيلومتر شمال عاصمة الولاية بيرث، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 47 درجة مئوية، أي أكثر من ست درجات فوق متوسط ​​الحد الأقصى لشهر يناير. وتم تسجيل أعلى درجة حرارة مسجلة في أستراليا بلغت 50.7 درجة مئوية في مطار أونسلو في بيلبارا في 13 يناير 2022.