الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة التي عقدت السبت 20 يناير 2024، في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

‏وتضم المجموعة في عضويتها: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة الشرهان، نائبة رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وماجد المزروعي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال اليماحي: استعرض الاجتماع التطورات السياسية والأمنية الراهنة في الوطن العربي، وأبرز المستجدات والتطورات في عدد من الدول العربية. كما استعرض مذكرة إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وذلك في إطار دور البرلمان العربي، لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

كما شارك اليماحي، في اجتماع لجنة فلسطين التي استعرضت القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

وقالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية، ناقشت تقرير الحالة الاجتماعية للوطن العربي، الذي يتضمن التطورات الاجتماعية والثقافية في الدول العربية، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات العربية. كما بحثت تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، والمستجدات الخاصة بعقد ندوة «حماية القيم المجتمعية في العالم العربي»، وناقشت اللجنة إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.

وقال محمد الظهوري: إن لجنة الشؤون المالية، استعرضت المواد الخاصة بالجوانب الاقتصادية للبرلمان العربي، ومن أبرزها مشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2024، وعرض مسوّدة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام)، وأكد أهمية هذا القانون في ظلّ ما يعانيه العالم كله من أزمة في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية. واطلعت اللجنة كذلك، على مقترح إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، تختص بحل النزاعات التجارية والاقتصادية.

وقال ماجد المزروعي: إن لجنة الشؤون التشريعية، استعرضت خطة عملها للعام الجاري، ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2023، الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت حقوق الإنسان في الدول العربية، ومبادرات البرلمان العربي لتعزيز جهود في هذا الملف. كما ناقشت مسوّدة رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في الوطن العربي.