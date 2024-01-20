زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية "تيرول" النمساوية

ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، ولاية "تيرول" النمساوية الواقعة على الحدود الألمانية.

وأفادت هيئة رصد الزلازل النمساوية أن سكان المنطقة شعروا بالزلزال، الذي تم رصده في جنوب غرب مدينة "فايدرينج"، القريبة من ولاية "سالزبورغ" السياحية، فيما لم تستبعد هيئة الخدمات الجيولوجية والمناخية حدوث بعض الأضرار للمباني.

وأشارت هيئة الخدمات الجيولوجية إلى أن المنطقة تعرضت في اليوم السابق لهزتين أرضيتين، بلغت قوتهما 2.2، 3.3 درجة على مقياس ريختر، حدثتا في المثلث الحدودي الذي يضم ولايتي تيرول وسالزبروغ النمساويتين مع ولاية بافاريا الألمانية.