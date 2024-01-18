تركيب ألواح شمسية قريباً في البنتاغون.. لهذا السبب

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية الأربعاء، أنه سيتم قريباً تجهيز البنتاغون، أكبر مبنى إداري في العالم، بألواح للطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه سيتم تركيب "ألواح شمسية على السطح، ونظام استعادة للحرارة، وألواح شمسية حرارية" في مبنى وزارة الدفاع الضخم في ضواحي واشنطن "لتقليل الاعتماد على أنظمة الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري".

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفدرالية، التي تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن.

وأشار البيان إلى أن البنتاغون هو من 31 موقعاً فدرالياً، بينها مقار وزارات التجارة والدفاع والداخلية والنقل الأميركية، ستكون موضع ورش خاصة في مجال الطاقة.

ولفتت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى أن البنتاغون يعمل على جعل "منشآته أكثر مرونة، وتحسين أمن بنيته التحتية الحيوية، وتوفير المال - وهو ما يفيد المقاتلين ودافعي الضرائب".

يقع مقر وزارة الدفاع الأميركية في أرلينغتون بالقرب من واشنطن، وهو أحد المباني الأكثر شهرة في العالم.

مع 28 كيلومتراً من الممرات وأكثر من 7700 نافذة وما يقرب من 604 آلاف متر مربع من المباني، كان مقر البنتاغون ذو الشكل المخمّس أكبر مبنى للمكاتب في العالم لمدة 80 عاماً، قبل أن يفقد هذا اللقب عام 2023 إثر الإطاحة به من جانب مقر بورصة الماس في سورات في ولاية غوجارات الهندية.