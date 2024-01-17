المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية

ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد اليوم بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وأكد المرر في الاجتماع دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال في كل ما يراه ضروريا في ذلك.

وعبر المرر عن أهمية توحيد الجهود لدعم استقرار وأمن القرن الأفريقي وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وأهمية استكشاف السبل للتنسيق مع منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي بما يؤمن استقرار منطقة القرن الإفريقي.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد قرار لدعم الصومال.

وترأس المرر أيضاً اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية "بتقنية الاتصال المرئي والذي تلى الاجتماع الأول"، والذي عقد بناء على طلب جمهورية العراق لبحث التطورات التي طرأت على الساحة العراقية بقيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل بشمال العراق والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، حيث صدر عن الاجتماع قرار يدين بشدة الهجوم الذي تعرض له إقليم كردستان واعتبار هذا الاعتداء خرقا جسيما لمواثيق حسن الجوار وللقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد على وحدة وسيادة الأراضي العراقية ضد أي اعتداء خارجي.