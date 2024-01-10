الرئيس الصيني يرفع مستوى العلاقات مع عدد قياسي من الدول لمواجهة أميركا

رفع الرئيس الصيني شي جين بينغ مستوى العلاقات الدبلوماسية مع عدد قياسي من الدول العام الماضي، في إطار سعيه لحشد دول جنوب العالم للمساعدة في إعادة صياغة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووفقا لتحليل أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية، فإن بكين رفعت مستوى الطريقة التي تصف بها 17 دولة وإقليما، معظمها من العالم النامي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه وتيرة لم تشهدها الصين خلال العقد الأول لتشي في منصبه. وفي حين قامت واشنطن ببناء إستراتيجية دبلوماسية تعتمد على تشكيل تحالفات معظمها من حلفاء أثرياء، فإن بكين تفعل العكس، حيث تخطب ود بلدان نامية تشكل غالبية سكان العالم، باستخدام المساعدات والتجارة والاستثمارات.

وظهرت الفوائد الجيوسياسية هذا الأسبوع، مع أول زيارة دولة يقوم بها رئيس جزر المالديف محمد معزو للصين، متخليا عن تقليد اتبعه زعماء سابقين لجزر المالديف، ومانحا تشي انتصارا على الهند منافسته الإقليمية.

وتشمل الدول التي رفعت الصين مستوى علاقاتها معها العام الماضي تركمانستان وقيرغيزستان المجاورتين وزامبيا وإثيوبيا في إفريقيا، بالإضافة إلى فنزويلا وأوروغواي وكولومبيا في أميركا اللاتينية.