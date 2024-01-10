ملكة الدنمارك بصدد القيام بدور ممثل رسمي للملك المستقبلي فريدرك العاشر

أعلنت العائلة المالكة في الدنمارك اليوم الأربعاء أن الملكة مارغريت يمكن أن تعمل مع الملك المستقبلي بصفة رسمية كممثل رسمي له.

ومن المقرر أن تتنحى الملكة مارغريت، 83 عاما، عن العرش بعد فترة حكم استمرت لمدة 52 عاما يوم الأحد القادم، وسيخلفها أكبر أبنائها ولي العهد الأمير فريدريك.

والجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص الذين ينتمون بشكل مباشر للعائلة المالكة يمكن أن يتولوا القيام بهذا الدور التمثيلي إذا كان فريدريك، على سبيل المثال، مسافرا للخارج أو غير قادر على المشاركة في التزامات رسمية.

وكانت الملكة مارغريت قد فاجأت الدنماركيين بإعلانها في خطابها بمناسبة العام الجديد أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير.

ومن المقرر أن توقع مارغريت، يوم الأحد، إعلانا بالتنازل عن العرش، وبعدها سيتولى ولي العهد الأمير فريدريك منصبها على رأس المملكة الدنماركية بصفته الملك فريدريك العاشر.