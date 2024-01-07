المالديف توقف 3 مسؤولين حكوميين عن العمل بعد انتقادهم رئيس الوزراء الهندي

أوقف رئيس المالديف محمد مويزو ثلاثة نواب وزير عن العمل الأحد، بسبب إدلائهم بتصريحات انتقدوا فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حسبما أعلنت الحكومة.

ومنع مويزو هؤلاء المسؤولين عن العمل في انتظار إجراء تحقيق.

وانتقدت مريم شيونا نائبة أحد الوزراء، مودي بعد زيارته إلى أرخبيل لاكشادويب الهندي، وهو مجموعة من الجزر المرجانية شمال المالديف.

والموقوفون الثلاثة عن العمل، وهم ملشا شريف ،وعبد الله محزون، وشيونا، جميعهم من وزارة الشباب.

وقال مسؤولون إنهم انتقدوا مودي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة في بيان "حكومة المالديف على علم بالتصريحات المهينة على منصات التواصل الاجتماعي ضد زعماء أجانب وأفراد رفيعي المستوى".

وأضافت "هذه الآراء شخصية ولا تمثل وجهة نظر حكومة المالديف".

وقال مسؤول إداري كبير لوكالة فرانس برس إن مويزو أوقف الثلاثة عن العمل وأمر بإجراء تحقيق.

وأكد أن السلطات في العاصمة مالي تشعر بالقلق إزاء التداعيات لأن الهنود يمثلون أكبر شريحة من الزوار الأجانب إلى جزر المالديف، حيث تمثل السياحة حوالى ثلث الاقتصاد.

ونشر مودي في 4 يناير على وسائل التواصل الاجتماعي إشادة بـ "الشواطئ النقية" لجزر لاكشادويب الهندية، التي تقع على بعد حوالى 130 كيلومترا (80 ميلا) شمال جزر المالديف عند أقرب نقطة لها.

كذلك، نشر صوراً لنفسه وهو يغطس، واقترح على السيّاح الباحثين عن المغامرة وضع هذه الجزر ضمن قائمة زياراتهم.

وجزر المالديف معروفة بأنها واحدة من الوجهات السياحية الأكثر تكلفة في جنوب آسيا بشواطئها ومنتجعاتها، إلا أنها تحولت أيضا إلى نقطة جيوسياسية ساخنة.

وتتمتع جزر المالديف بموقع استراتيجي وسط المحيط الهندي، وتقع على أحد أكثر ممرات الشحن بين الشرق والغرب ازدحاما.

ويتألف الأرخبيل من 1192 جزيرة مرجانية صغيرة، تمتد على مسافة حوالى 800 كيلومتر عبر خط الاستواء.