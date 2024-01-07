مياه الأمطار تحاصر 5 أشخاص داخل كهف بسلوفينيا

قالت السلطات في سلوفينيا إن خمسة أشخاص حوصروا داخل كهف جنوب غربي البلاد، يوم السبت، باتوا غير قادرين على المغادرة بسبب ارتفاع منسوب المياه الناجم عن هطول أمطار غزيرة.

هناك ثلاثة أقارب بين الخمسة بالإضافة لمرشدين اثنين علقوا داخل كهف كريزنا جاما منذ يوم السبت عندما ارتفع منسوب المياه في الداخل، ما أدى لسد الطريق للخروج.

ذكرت فرق الإنقاذ أن غواصين وصلوا إلى الخمسة، ونقلوهم إلى مكان آمن بالداخل، وأنشأوا مأوى دافئا وسيتعين عليهم المكوث هناك حتى انخفاض منسوب المياه.

يقول إيغور بينكو، رئيس جمعية علماء الكهوف في سلوفينيا، إن المحاصرين الخمسة بحالة جيدة.

وصل الخمسة في ساعة مبكرة من صباح السبت للقيام بجولة داخل الكهف، الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، وبه سلسلة بحيرات تحت الأرض.

تسمح السلطات للزوار بالدخول إذا كانوا مجموعة وبصحبة مرشدين.

صرح بينكو لوكالة أنباء (إس تي إيه) السلوفينية الرسمية بأن الأمر قد يستغرق بضعة أيام حتى يصبح الممر آمنا مرة أخرى.

قالت السلطات إن 35 رجل إنقاذ و8 غواصين من سلوفينيا يشاركون في عملية الإنقاذ حاليا، ويساعدهم 11 رجل إطفاء، وأفراد الحماية المدنية.