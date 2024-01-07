كوريا الشمالية تنفذ مناورات بالمدفعية قبالة الساحل الغربي لليوم الثالث

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 90 قذيفة مدفعية في المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من سلسلة المناورات التي تقوم بها بالقرب من الحدود الغربية التي تخضع لحراسة مكثفة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هيئة الأركان المشتركة قالت إنها رصدت طلقات مدفعية في المنطقة العازلة البحرية شمال خط الحد الشمالي، الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر و جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية منذ الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وقد تم إقامة المنطقة العازلة وفقا لاتفاق عسكري بين الكوريتين خلال عام 2018 بهدف الحد من التوترات على طول الحدود.

وقال مسؤول بهيئة الأركان المشتركة إنه لم تقع أضرار للجيش الكوري الجنوبي أو المدنيين جراء أحدث مناورة كورية شمالية، مضيفا أن الجيش لا يعتزم القيام بمناورات ردا على كوريا الشمالية.