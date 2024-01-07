سورية.. مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين باعتداء مسلح في درعا

قتل ضابط وأصيب أربعة عسكريين باعتداء مسلح شنه مجهولون في محافظة درعا جنوبي سورية.

وجاء في بيان الداخلية السورية: "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأصيب أربعة عناصر آخرون من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على أوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".

وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".