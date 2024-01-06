نيويورك تترقب عاصفة تنهي غياب انهمار الثلوج بكثافة

تترقب نيويورك اليوم السبت وصول عاصفة شتوية ربما يصحبها انهمار كثيف للثلوج للمرة الأولى منذ عامين على المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة وعلى الساحل الشرقي للبلاد.

ولم يشهد سكان مدينة نيويورك البالغ عددهم 8.5 مليون نسمة انهمار الثلوج بكثافة منذ 692 يوما، وهو رقم قياسي، وكان أعلى مستوى للثلوج عند 2.54 سنتيمتر الذي تم تسجيله في منطقة سنترال بارك بالمدينة في 13 فبراير .

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية أن المنخفض الجوي القادم ربما يصحبه تساقط للثلوج بمستوى يصل إلى 7.6 سنتيمتر في بعض أنحاء المدينة.

وقال بيل جودمان خبير الأرصاد الجوية المقيم في نيويورك "هناك فرصة جيدة لكسر الرقم القياسي... بدأ هذا الشتاء على نحو معتدل لكن أظن أنه سينقلب إلى الشتاء المعتاد".

ووفقا لتوقعات الطقس ربما ينتج عن العاصفة كمية أكبر من الثلوج التي تم تسجيلها في مدينة نيويورك طوال الشتاء الماضي حين بلغت 5.84 سنتيمتر فقط، وهو أقل مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

ومن المتوقع أيضا أن تجلب العاصفة أمطارا مصحوبة بالثلوج على بعض مناطق المدينة ورياحا تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة.

وحتى وقت قريب كان وصول مستوى الثلوج إلى 30 سنتيمترا أمرا معتادا، لذا لن يواجه السكان صعوبة تذكر في التعامل مع العاصفة المنتظرة.

ويقول خبراء إن قلة تساقط الثلوج في مدينة نيويورك مؤشر آخر على التأثير السلبي لتغير المناخ على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

وعلى سبيل المثال، شهد جنوب غرب الولايات المتحدة الصيف الماضي موجة حارة لم يسبق لها مثيل.