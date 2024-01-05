البيت الأبيض: روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ من كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض استنادا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا إن روسيا استخدمت في الآونة الأخيرة صواريخ باليستية قصيرة المدى مصدرها كوريا الشمالية لقصف أوكرانيا.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ووصف كيربي نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا بأنه "تصعيد كبير ومقلق" وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه.

وتنفي موسكو وبيونغ يانغ إبرام أي صفقات أسلحة، لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعزيز العلاقات العسكرية.

وقوبلت مسألة استخدام الصواريخ بتنديد من بريطانيا وكوريا الجنوبية، التي ذكرت في نوفمبر أن بيونغ يانغ ربما زودت روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى في إطار صفقة أسلحة أكبر شملت أيضا صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات وقذائف مدفعية وبنادق.

وقال كيربي "تشير معلوماتنا إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية زوّدت روسيا مؤخرا بقاذفات صواريخ باليستية وعدة صواريخ باليستية"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتابع أنه في 30 ديسمبر "أطلقت القوات الروسية واحدا على الأقل من الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية صوب أوكرانيا"، مضيفا أن الصاروخ سقط فيما يبدو في منطقة مفتوحة.

وأضاف كيربي أن روسيا أطلقت يوم الثلاثاء "العديد" من الصواريخ الكورية الشمالية في إطار موجة واسعة من القصف الجوي المكثف. ولا تزال واشنطن تقيّم تأثير تلك الصواريخ.