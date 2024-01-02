الهند تطلق قمرا اصطناعيا لدراسة الثقوب السوداء

أطلقت وكالة الفضاء الهندية، أمس "الإثنين"، قمرا اصطناعيا لدراسة الثقوب السوداء.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية، أنه تم إطلاق المركبة "إكس راي بولاريمتر ستالايت"، إلى مدار يبعد مسافة 350 كيلومترا من جزيرة قريبة من الميناء الفضائي الرئيسي في الهند سريهاريكوتا، قبالة ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد.

وسيجري القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه نحو 470 كيلوجراما، أبحاثا على الأشعة السينية التي تنبعث من نحو 50 جسما سماويا، بمساعدة حمولتين صنعتهما منظمة أبحاث الفضاء الهندية ومعهد أبحاث آخر مقره بنجالور.