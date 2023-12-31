الجيش الأميركي يعلن إغراق 3 زوارق حوثية وقتل طواقمها

أعلن الجيش الأميركي الأحد إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين اليمنيين وقتل طواقمها ردًا على ثاني هجوم في أقلّ من 24 ساعة على حاملة حاويات في البحر الأحمر، في حين علّقت شركة ميرسك المالكة للسفينة العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصّة "إكس" إن مروحيات أميركية "استجابت لنداء استغاثة من جانب ميرسك هانغتشو"، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها تعرضت لهجوم من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

وأوضحت القيادة المركزية أن النيران التي أُطلقت من القوارب "وصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة مع محاولة الصعود على متنها".

وأكدت أن المروحيات الأميركية استجابت "لنداء الاستغاثة وأثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأميركية" التي ردت "بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، ما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها".

وأضافت أن "القارب الرابع فرّ من المنطقة" مشيرةً إلى أنه "لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأميركية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن هذا ثاني نداء استغاثة تطلقه هذه السفينة في أقلّ من 24 ساعة.