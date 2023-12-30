عشرات القتلى والجرحى في ضربة أوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية

قتل عشرة أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في هجوم أوكراني السبت على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات عنيفة على أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية على تطبيق تلغرام "قتل تسعة بالغين وطفل في بيلغورود بقصف للجيش الأوكراني"، مضيفة أنّ 45 آخرين أصيبوا، بينهم أربعة أطفال.

وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

وفي موسكو أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أُبلغ" بالهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود، الذي أسفر عن قتلى وجرحى، غداة وقوع ضربات عنيفة على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالات روسية عن بيسكوف قوله "أُبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بهجوم الجيش الأوكراني على مناطق سكنية في بيلغورود"، المدينة القريبة من الحدود.