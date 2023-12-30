الخارجية: مساع انسانية مستمرة للإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

أعلنت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الايواء.

وتابعت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن دولة الإمارات تعمل مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.