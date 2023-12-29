قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

أصدرت ولاية مين الأميركية أمس الخميس قرارا بعدم أهلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024 بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وقررت شينا بيلوز وزيرة خارجية الولاية، كبيرة المسؤولين عن الانتخابات في الولاية، بأن طلب الرئيس السابق للترشح للانتخابات التمهيدية "باطل"، وفقا لوثيقة نشرت أمس.

وسرعان ما دان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حقه في التصويت".

وجاء في نص القرار أنه وفقا للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي فإن ترامب" غير مؤهل لتولي منصب الرئيس".

وينص التعديل على أن الأشخاص الذين "شاركوا في تمرد أو انتفاضة" بالمخالفة للدستور يستبعدون من الانتخابات. وأعلنت حملة ترامب أنها تعتزم اتخاذ إجراء ضد القرار.

وكان مؤيدو ترامب قد اقتحموا مقر الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير 2021.وكان الكونغرس قد انعقد هناك للتأكيد رسميا على فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وقال ترامب في خطاب ألقاه قبيل دخول أنصاره المبنى إن "الجميع هنا سيزحفون إلى مبنى الكابيتول لجعل أصواتكم مسموعة بسلام ووطنية".

وأسفرت أعمال الشغب تلك في مقتل خمسة أشخاص.