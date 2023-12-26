نهاية مأساوية لسعودي وكويتي في صحراء العراق

بعد ترقب وساعات من البحث، أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، العثور على جثتي مواطن كويتي وآخر سعودي كانا قد اختفيا في صحراء الأنبار خلال رحلة صيد.

وقال مصدر أمني عراقي، أن القوات الأمنية العراقية عثرت على الجثتين في منطقة بئر عباس بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القوات الأمنية عثرت على جثتي الشخصين، وعليهما آثار إطلاق نار، بعد هجوم مسلح تعرضا له عند تخييمهم في المنطقة.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية عمدت إلى نقل الجثتين إلى بغداد، بعد إكمال عملية التحقيق، لتسليمهما إلى الجانب الكويتي.

وقال وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، إن السلطات المعنية في العراق عثرت، الثلاثاء، على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، اختفيا في محافظة الأنبار مؤخرا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد أن التنسيق جار مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

وكانت السلطات العراقية أعلنت، الاثنين، أن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية مترامية الأطراف معروفة بأنها مكان لاختبار جماعات لا تزال نشطة من تنظيم داعش.

قال مسؤولان أمنيان، الاثنين، إن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، الأحد، وأضافا أن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الاثنين.

ونفذت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية واسعة تمكنت من خلالها الوصول إلى موقع الهجوم واستعادة الجثتين.

وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج الغنية برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.