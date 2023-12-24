مجلس التعاون الخليجي يثني على جهود الإمارات تجاه غزة في مجلس الأمن

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إقراره أول من أمس الجمعة، معبراً عن أمله في أن يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات.

وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان، على الجهود الدبلوماسية الإماراتية الفعالة التي تكللت باعتماد القرار من قِبل مجلس الأمن.

وقال البديوي، إن هذا القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وطالب البديوي إسرائيل بسرعة تنفيذ القرار والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من الاعتداءات الإسرائيلية التي راح ضحيتها أكثر من عشرين ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.