التشيك تعلن حالة الحداد على ضحايا حادث إطلاق النار في براغ

أعلنت جمهورية التشيك حالة الحداد الرسمي اليوم السبت على ضحايا حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ.

وفي إطار إعلان حالة الحداد، تم تنكيس الأعلام على المباني العامة وربطها بأشرطة سوداء.

ودعا رئيس الوزراء، بيتر فيالا إلى الوقوف دقيقة صمت، ظهرا وذكر تجار التجزئة أنهم سيقفون دقيقة صمت.

وتم إلغاء الكثير من الأحداث قبل الكريسماس وبث التلفزيون الحكومي برنامجا خاصا على خلفية الحادث.

وكان وزير داخلية التشيك، فيت راكوسان قد ذكر أمس الجمعة أنه تم تحديد هويات جميع الضحايا، الذين لقوا حتفهم في إطلاق النار الجماعي، بوسط براغ.

وفي حديثه لتلفزيون التشيك "سي.تي" ، قال الوزير أنه ليس هناك أي أجانب بين القتلى.

وقال بيتر ماتيجسيك، قائد شرطة براغ "تم تأكيد 14 ضحية في صفوف الطلاب وأشخاص آخرين، وتوفي منفذ الهجوم، ليصل مجموع الوفيات إلى 15 حالة ".

وكانت شرطة التشيك قد أكدت في وقت سابق أن المهاجم، الذي نفذ الهجوم، في جامعة "تشارلز" في براغ الخميس، أطلق النار على نفسه، بعد أن قتل 14 شخصا، في أعنف حادث إطلاق نار، في تاريخ البلاد.

وقالت السلطات المهاجم وهو طالب، قتل أيضا والده، قبل أن يفتح النار على مبنى كلية الفنون بوسط براغ.

وأكدت الشرطة عدم وجود صلة للمهاجم بالإرهاب.