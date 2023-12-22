روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أميركا إذا صادرت أصولها المجمدة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم الجمعة إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

وقالت روسيا إن العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى "تحت الصفر" بسبب المساعدات العسكرية والمالية الأميركية لأوكرانيا في الحرب التي تقترب الآن من نهاية عامها الثاني.

وذكر ريابكوف أن روسيا لن تكون من يبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مثل هذه القطيعة قد تنجم عن مجموعة عوامل مختلفة. وأرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 فيما تطلق عليه "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف ريابكوف "قد يكون السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد العسكري أو أشياء كثيرة أخرى. لن أخوض في توقعات سلبية"، موضحا أن موسكو "مستعدة لأي سيناريو".

ويحث بعض الساسة في الغرب على تسليم الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها الذي مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم الجمعة إن أي خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي العالمي.

وذكر أن روسيا "لن تترك في سلام أبدا" أي دولة تستولي على أصولها، وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو ستنظر البلاد في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها في المقابل.